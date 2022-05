Biellese solidale? Rispondono Ucid e Prefetto

«Biellese solidale? Pubblico, privato e immigrazione. Il ruolo della Prefettura per una sinergia nell’accoglimento e nella integrazione» è il tema del convegno in programma oggi, martedì 17 maggio, alle 18:30 presso la sala “Don Antonio Ferraris“ del Seminario Maggiore Vescovile di Via Seminari 9 a Biella, organizzato da Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti.

Relatori del convegno il Prefetto di Biella Franca Tancredi ed il Presidente Ucid Gruppo Piemonte e Valle d’Aosta Paolo Porrino.

"Il tema, - presenta l'incontro Ucid Biella - con riferimento anche ai nuovi flussi migratori conseguenti i tragici eventi dell'ucraina, è di grande interesse e attualità dal punto di vista umano e sociale e anche per le implicazioni economiche che ovviamente comporta, sia per la pubblica amministrazione, sia per tutti gli esponenti della società civile, e per tutti i cittadini sensibili a queste problematiche. Abbiamo ho già avuto modo di apprezzare la lucidità della presentazione di Sua Eccellenza il Prefetto , la sua capacità di dialogare su tutte le implicazioni normative, sociali ed economiche di questa materia, ricercando la collaborazione di tutti per una soluzione solidale di questo complesso aspetto della nostra società attuale. Inoltre ingraziamo Paolo Porrino per la costante vicinanza alle nostre iniziative".

"Ringraziamo il seminario per l’ospitalità che ci offre. - continua Ucid Biella - Per il momento infatti la sede della “mensa del pane quotidiano“, già abituale luogo dei nostri incontri, non ci può dare ospitalità, ma speriamo di poter riprendere presto anche lì i nostri eventi".

L'incontro di oggi l’incontro si svolgerà nel rispetto delle normative anti covid. Al termine ci sarà un aperitivo.