Novena a San Filippo nel quarto centenario della canonizzazione: serate musicali

Il quarto centenario della canonizzazione di San Filippo Neri viene ricordato durante la Novena che precede la consueta festa del Santo nel giorno 26 maggio. Da martedì 17 maggio, ogni sera alle 18:30, la Santa Messa vespertina è presieduta da un reverendo Parroco della città di Biella.



Quattro secoli fa, Papa Gregorio XV proclamava il riconoscimento ufficiale della santità del Santo fiorentino divenuto Apostolo di Roma. La “trattazione familiare” della Parola di Dio era concessa agli Oratoriani, ovviamente guidata da esperti, come aveva insegnato e praticato Filippo Neri, con l'approvazione conclusiva di quel grande spirito magisteriale che fu di Papa Gregorio XIII. Tra le varie particolarità di quel dialogo familiare una posizione assai rilevante era occupata dal "dialogar cantando", quello che poi si affermerà con il nome di Oratorio musicale, divenendo nei decenni un vero e proprio genere espressivo.



I Padri dell'oratorio di Biella invitano tutti i fedeli e le persone interessate a tre serate in musica nello spirito dell'Oratorio, la prima quella di giovedì 19 maggio con la presenza della Banda Verdi per alcuni assaggi di classici di quel tempo, quali brani di Giovanni Pierluigi da Palestrina, Georg F. Haendel, fino ai moderni adattamenti di Marco Frisina. La serata successiva di venerdì 20 maggio prevede l'ascolto di brani del primo oratorio musicale, commentati con brevi cenni sapienti dal maestro Giulio Monaco.



Sabato 21 maggio, sempre alle ore 21, in chiesa sarà presente una nutrita rappresentanza del coro del Conservatorio Guido Cantelli di Novara, per presentare brani miliari del genere musicale oratoriano. Ogni appuntamento prevede la durata di poco più di un'ora, per una illustrazione sintetica ma esauriente nelle tre serate in questa forma di preghiera in musica.