"Volti alla prevenzione" per festeggiare i 100 anni di Lilt

Quest’anno la LILT Nazionale compie 100 anni. Un anno speciale, che vogliamo festeggiare insieme a te e a chi come te ci ha permesso di portare avanti la lotta contro i tumori. Per farlo, chiediamo ancora una volta la tua collaborazione. Per farlo, ti chiediamo di partecipare al progetto fotografico “Volti alla Prevenzione”!

Stefano Ceretti, fotografo amico di LILT Biella e già autore del progetto #VOLTISTAMPATI, eseguirà un tuo ritratto fotografico in bianco e nero: la fotografia verrà poi stampata su tela (grazie alla collaborazione con Tintoria Finissaggio 2000) ed esposta assieme ai volti della prevenzione LILT sulle pareti di Spazio LILT.

Un modo per ringraziarti, un modo per creare comunità, un modo per testimoniare che LILT è fatta di persone che si adoperano per altre persone. Per la vita di altre persone. Il ritratto che Stefano eseguirà sarà un simbolo e un ricordo del tuo impegno per la VITA! Siamo sicuri che ancora una volta sarai al nostro fianco per promuovere un messaggio di speranza! Grazie!

COME FARE

Confermaci il tuo interesse via mail o telefono (iniziative@liltbiella.it; 0158352111-0158352151-0158352113 chiedendo di Pamela o Francesco) e presentati direttamente presso lo studio di Stefano (Viale Matteotti 25, Biella) in uno dei seguenti giorni :mercoledì 18 maggio giovedì 26 maggio mercoledì 8 giugno Stefano sarà a disposizione tutto il giorno dalle 9 alle 17, e ci vorranno solo 10 minuti per realizzare il tuo ritratto!

Vestiti possibilmente di scuro ed evita assolutamente il bianco! (le foto saranno fatte in bianco e nero). Confidiamo nella tua partecipazione! Grazie ancora di cuore da tutti noi!