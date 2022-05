La fanfara della Brigata Alpina Taurinense sfilerà per Candelo

Grandi notizie per la comunità di Candelo: la fanfara della Brigata Alpina "Taurinense" sarà in paese alle 20.30 di sabato 21 maggio. L'ha annunciato poco fa il sindaco Paolo Gelone: “Su invito dell'amministrazione, la fanfara sfilerà in paese e si esibirà in Piazza Castello: un momento speciale, un grande regalo per Candelo e per il Biellese intero, vista anche la concomitanza del 150° fondazione Corpo degli Alpini e del centenario della Sezione ANA di Biella. Un ulteriore tassello nel rapporto di amicizia tra la nostra comunità e la Brigata, nato in uno dei momenti peggiori dell'emergenza Covid quando erano stati a Candelo a sanificare la nostra casa di riposo”.