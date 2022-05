Biella: dalla Lega una mozione di sostegno all’Associazione Nazionale Alpini

«Gli Alpini non sono solo patrimonio di solidarietà, tradizioni e valori umani, ma sono un esempio anche e soprattutto per i giovani – commenta il capogruppo della Lega a Palazzo Oropa, Alessio Ercoli –. Non è accettabile che la generalizzazione e la strumentalizzazione di fatti di cronaca venga utilizzata per screditare un’intera Associazione di persone che hanno fatto il servizio militare, che intervengono per primi in aiuto della popolazione in occasione di calamità, che partecipano a operazioni umanitarie con profondo impegno civile».

«Ho letto di una petizione che chiede “di sospendere per 2 anni le adunate degli Alpini”. Premesso che chi commette un reato deve risponderne davanti alla giustizia e che in un Paese garantista non si possono usare misure diverse per accuse simili, noi crediamo che le eventuali colpe di singoli non possano infangare la storia di un Corpo di cui ogni cittadino può solo essere orgoglioso. Ospitare l’Adunata Nazionale degli Alpini sarebbe un onore per la città di Biella, per il nostro territorio e per tutti i Biellesi – aggiunge Ercoli – pertanto siamo sicuri che l’intero consiglio comunale di Biella, città candidata per ospitare l’Adunata Nazionale degli Alpini 2024, voglia dare un forte segnale di vicinanza e sostegno agli Alpini votando all’unanimità la nostra mozione».

La città di Biella infatti è ufficialmente la candidata del I raggruppamento (Piemonte, Valle D’Aosta e Liguria) per ospitare l’Adunata Nazionale degli Alpini 2024. La candidatura ha ricevuto l’appoggio formale dal Comune di Biella, dalla Provincia di Biella e dalla Regione Piemonte.

Con questa mozione, la Lega esprime vicinanza all’Associazione Nazionale Alpini, riconoscendone la valenza sociale, culturale, popolare e identitaria. Si chiede inoltre di valutare l’opportunità di individuare un luogo pubblico nella propria Città da intitolare o dedicare alla memoria e al sacrificio degli Alpini caduti per la Patria e si impegna il sindaco di Biella a partecipare personalmente, o per tramite di un proprio delegato, in rappresentanza dell’Amministrazione e indossando la fascia tricolore, all’annuale adunata dell’Associazione dando della manifestazione adeguata promozione sul proprio territorio.