Agnese Moro in dialogo con l'ex Br Adriana Faranda tra giustizia riparativa, perdono e memoria condivisa

Ha richiamato interesse e grande partecipazione di pubblico l'incontro (organizzato dal Tavolo del Carcere e Hope Club), andato in scena nella serata di sabato, 14 maggio, che ha visto come assolute protagoniste due donne distanti per scelte di vita e messe una di fronte all'altra dalla storia. Ma ora, a distanza di 44 anni, sono riuscite ad avvicinarsi, condividendo le proprie esperienze e percorrendo un percorso di giustizia riparativa e memoria condivisa.

Una è Agnese Moro, figlia dell'ex presidente del Consiglio, più volte ministro della Repubblica e segretario della Democrazia Cristiana Aldo Moro, rapito il 16 marzo 1978 dalle Brigate Rosse e ucciso dopo 55 giorni di prigionia; l'altra, invece, è Adriana Faranda, ex brigatista, coinvolta nel sequestro che decretò la morte dello statista Dc. Arrestata nel 1979, si è in seguito dissociata ed è uscita dal carcere nel 1994.

Insieme, sedute accanto nell'Auditorum di Città Studi, hanno ripercorso il clima dei cosiddetti anni di piombo e il loro successivo incontro, promosso e reso reale grazie all'azione di padre Guido Bertagna che, da anni, prova a far incontrare familiari delle vittime ed ex membri della lotta armata “per coltivare – come spiega lo stesso – la cultura della memoria e il perdono tra le persone. È sicuramente un atto di coraggio ritrovarsi insieme per raccontare ciò che è stato e affrontare il proprio dolore in uno spazio di memoria condivisa, dove prende posto la pluralità delle memorie”.

Fin dal principio, il ricordo di Agnese Moro va immediatamente al dramma di via Fani, consumato una mattina di marzo, alla vigilia del voto di fiducia del nuovo esecutivo. Una delle pagine più buie della nostra storia repubblicana. “Ho subito un gravissimo torto – confida – Da allora, continuano a ripetersi quei momenti, non sono mai trascorsi. La chiamo la dittatura del passato. Ogni giorno, saluto mio padre; ogni giorno, gli uomini della sua scorta vengono uccisi; ogni giorno, papà viene tenuto prigioniero e, infine, ucciso, senza che io possa salvarlo. Ogni giorno si rinnovano quei sentimenti che hanno accompagnato quegli avvenimenti, come il rancore, il dolore, la rabbia, il senso di colpa. Sensazioni che ti rimangono dentro e mantengono vivo il passato. E si rischia di sprofondare e sentirsi isolati dal resto del mondo”.

E sui processi che ne sono seguiti: “Credo che la giustizia penale abbia fatto tutto quello che poteva fare. I responsabili sono stati individuati, processati e condannati. Tuttavia, quelle sentenze sono state importanti: si è ribadito il concetto che la politica si fa con le parole, non con le armi e la violenza. Strumenti che allora erano considerati legittimi nel dibattito politico. Purtroppo non mi sento consolata dalle pene. Quando avviene un gesto di ingiustizia, piccolo o grande che sia, permangono delle scorie in chi ha subito o compiuto tali fatti. Per me la giustizia riparativa è la giustizia dell'irreparabile, che permette di affrontarle sul serio”.

Di quel tempo ha parlato, con profondo rammarico, anche Adriana Faranda: “Era un periodo difficile, intriso di violenza e paure. Il mondo era diviso in due: c'era l'incubo della guerra nucleare, unita alla sensazione che tutto potesse degenerare. Oggi, si ripropone, in maniera diversa: inoltre, si guarda alla realtà come allora, dividendo il mondo in bianco e nero, buoni e cattivi. Un metodo di osservazione estremamente riduttivo e pericoloso. Sono sconvolta dal linguaggio bellico che va affermandosi: non ho conosciuto la guerra ma ho accostato la sua logica. Allora ci sentivamo in guerra, si seguiva l'etica della convinzione: c'era un obiettivo e andava raggiunto. Abbiamo scelto la scorciatoia: la violenza, la legge del più forte, mettendo da parte l'etica della responsabilità. Si è optato per la via più facile, la più scontata ma soprattutto la più sbagliata”.

Nei loro interventi, entrambe hanno raccontato il loro incontro con la giustizia riparativa. Per la figlia di Aldo Moro è stata “la possibilità di affrontare ciò che provavo dentro. Il dolore ci rende uguali. Ho avuto modo di ascoltare le parole dei responsabili della lotta armata, di vedere i loro visi invecchiati, di capire che qualcosa era cambiato. Ho scoperto un dolore più grande del mio. Di chi l'ha fatta grossa e non può rimediare. Mi ha sorpreso la condivisione del dolore: sentire ciò che era successo senza abbellimenti, scappatoie. Si sono presentati completamente disarmati di qualunque ragione, a nostra disposizione: un gesto di grande libertà”.

E ancora: “Li ho uditi – racconta – Anche rimproverati creando un ponte tra noi. Volevo capire come è stato possibile fare ciò che era successo. All'inizio provavo un po' di disagio a stare nella stessa stanza con loro. Sentivo che stavo facendo qualcosa di estraneo, distante da me: ora so che mi trovo esattamente dove dovrei essere. La giustizia riparativa è una strada per il ritorno di tutti loro come persone, come essere umani”.

Sul tema, è intervenuta anche Adriana Faranda: “Il percorso intrapreso in questi anni è stato duro, complesso, doloroso. Ma anche liberatorio. L'obiettivo? Raggiungere una memoria condivisa. Entrambe veniamo da storie diverse, con punti di vista distanti. Scegliere di camminare lungo questo percorso è importante: riuscire a condividere le esperienze è un passaggio difficile ma fondamentale. Occorre essere disarmati dai pregiudizi e dai pensieri, oltre che ascoltare l'altro e accogliere ciò che non comprendi. Ma si guarda al futuro con la consapevolezza che ogni scelta ha conseguenze enormi. Si è sempre in cammino”.

Sulla schiavitù del passato afferma: “Lo guardi in faccia e provi a ricominciare. Ad essere padrone del tuo passato e non viceversa”. Parole profonde e dense di significato, capaci di colpire a fondo i cuori dei biellesi presenti. A impressionare il precetto cristiano del perdono, come sottolineato da un cittadino, testimone diretto, come tanti altri, degli avvenimenti che funestarono gli anni '70: “Mai avrei pensato di vedervi insieme, a dialogare, dopo quanto successo – sottolinea nella sua considerazione al microfono - Grazie per l'insegnamento donato e condiviso con tutti noi”.