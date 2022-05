In occasione del 30° anniversario della strage di Capaci, dove persero la vita il giudice Falcone, sua moglie e gli uomini della scorta, Avviso Pubblico Biellese organizza una breve cerimonia di commemorazione per la giornata di lunedì 23 maggio, con orario d'inizio alle 18, in piazza Battistero, a Biella. Lo annuncia Antonio Filoni, sindaco di Mongrando e coordinatore provinciale di Avviso Pubblico.