Ternengo, la Pro Loco lancia il concorso “La rinascita della natura e dello spirito nel biellese”

In scadenza il 30 giugno, il concorso “La rinascita della natura e dello spirito nel biellese” è stato lanciato in questi giorni dalla Pro Loco di Ternengo ed è aperto a tutti i fotografi dilettanti dai 18 anni in su, i quali potranno presentare un massimo di 4 fotografia ciascuno.



La scheda di partecipazione è scaricabile dal sito www.prolocoternengo.it e dovrà essere consegnata insieme alle foto e potranno essere inviate per posta al seguente indirizzo: ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO TERNENGHESE – Fraz. Chiesa n.1 – 13844 Ternengo (Bi) oppure consegnate di persona presso uno dei punti di raccolta: LA BOTTEGA DELLA MASCA – Frazione Villa n.2 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 dal lunedì al sabato.



Inoltre, dovranno essere inviate all’indirizzo prolocoternengo@gmail.com. La risoluzione di ciascuna foto deve essere di 300 dpi e in formato “jpg” con il lato maggiore composto da minimo 2480 pixel.