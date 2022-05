Pieni punti nel girone di playout per la SPB Esso Maxemy, battuta anche Parella

Con la salvezza raggiunta e il primo posto nel gironcino dei playout, la SPB Esso Maxemy si guadagna delle meritate vacanze. La stagione non poteva finire in miglior modo, con tre vittorie su tre partite, la certezza matematica di rimanere in Serie D e la rivincita personale dei ragazzi che hanno lavorato tutto l’anno per questo obiettivo.

“Sono contentissimo per i ragazzi - dice il coach Simone Marangio -. Questa partita non valeva niente dal punto di vista della classifica, ma ci tenevamo a fare una buona prova davanti al nostro pubblico. Siamo riusciti a vincere una bella partita, concludendo la stagione con una vittoria non scontata, ma voluta e sofferta. L’ultimo periodo è stato importante per noi e i risultati hanno parlato, abbiamo vissuto insieme un buon percorso.”

SPB Esso Maxemy - Volley Parella 3-0

Parziali: 25-15; 25-15; 25-19.

SPB: Aiazzone 1, Badini 1, Barausse 0, Bottigella 10, Mazzoli 9, Ozarchevici 0, Pelle 6, Pozzi 0, Rege 7, Sarasino 8, Spinello 4. Libero: Pelosini 2.