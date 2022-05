Niente impresa ai play off per Scuola Pallavolo Biellese, ko con Novara

Non riesce l’impresa alla SPB Ilario Ormezzano Sai, che perde anche la seconda partita del girone di playoff. Contro il Volley Novara la partita è stata tesa per due set, ma una volta perso il secondo, i biellesi hanno mollato un po’ la presa e hanno concesso un terzo parziale senza opporre resistenza.

“Conoscevamo il valore dei nostri avversari - dice il libero della prima squadra Stefano Vicario -. Abbiamo saputo tener testa ad una forte squadra per due set, ma nel terzo ci hanno messo tanta pressione con la battuta e non siamo riusciti ad uscire con un buon side out. Siamo consapevoli che siamo un po’ indietro rispetto a queste squadre, ma siamo in questi playoff per giocare le nostre carte e proveremo a concludere la stagione nel miglior modo possibile.”

Volley Novara - SPB Ilario Ormezzano Sai 3-0

Parziali: 26-24; 25-21; 25-12

SPB: Bertoni 2, Brusasca 1, Gallo 3, Guala 1, Marchiodi 5, Rastello 0, Ricino 1, Scardellato 17, Silvestrini 3. Libero: Vicario.