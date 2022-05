Karate, Davide Nucco qualificato alle finali tricolori Juniores

Ancora un grande successo per Davide Nuccio, il giovane atleta della “Funakoshi 1976” che, dopo il bronzo in Coppa Italia Cadetti (14-15 anni), ha staccato il lasciapassare per le finali nazionali dei campionati italiani nella classe juniores (16-17 anni).

Il 15enne, allenato dal Maestro Damiano Rovatti, si è piazzato al terzo posto nelle fasi regionali di qualificazione nella categoria dei 55 kg. dimostrandosi già pronto ad affrontare da protagonista la classe superiore alla sua. Un risultato ottenuto con determinazione dopo aver dovuto rinunciare ai Campionati Italiani Cadetti del mese scorso per quarantena obbligatoria.

Non è riuscito nell’impresa il compagno di squadra Carlo Gozzi piazzatosi al 7° posto. Le finali di questi Campionati Italiani si svolgeranno domenica 22 maggio al Pala Pelliccone di Ostia e saranno trasmesse in diretta streaming youtube su FIJLKAMChannel.