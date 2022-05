Il Rotaract di Biella scende in campo con il Torneo dei Rigori, il ricavato alla pediatria dell'Ospedale

Il Rotaract di Biella scende in campo con il Torneo dei Rigori. Si tratta di un evento sportivo benefico, patrocinato dal Comune e in programma dalle 10 di sabato 21 maggio, all'interno del rettangolo di gioco di corso 53° Fanteria di Biella, gentilmente concesso dalla Biellese.

Le squadre si sfideranno in una classica serie di 5 rigori, al termine della quale la squadra vincente si aggiudicherà 3 punti; chi perde, invece, resterà a 0. Se dovesse finire in parità, nella fase ad eliminazione diretta, si andrà avanti ad oltranza finché una delle due compagini non vincerà. Sarà presente il furgoncino del Vecchio Asilo di Occhieppo Superiore per la parte di ristorazione, insieme al grande tiro a segno gonfiabile, dove si potrà cercare di fare centro calciando. Le formazioni potranno essere formate da 5/6 giocatori, di cui un portiere. L'intero ricavato sarà devoluto al reparto di pediatria dell'ospedale di Biella.