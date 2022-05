Auser Cossato e Federazione Ciclistica Biellese insieme per avvicinare i giovani all’uso della bici

La Federazione Ciclistica Biellese ha coinvolto Auser Cossato in questo nuovo progetto che tende a invitare e introdurre i bambini dai 6 agli 11 anni all’uso della bicicletta. Lo annuncia il presidente Marco Abate: “Non è necessario acquistare biciclette, non esiste la competizione...per iniziare, si inizia con quello che si ha. Servono la passione e la voglia di divertirsi, che dovrebbero essere il principio fondante, per iniziare una pratica sportiva. Ringraziamo il Presidente della Federazione Biellese Mauro Cairati e il Tecnico Allenatore Nicoletta Tiengo per averci chiesto di partecipare a questa importante iniziativa, che crediamo sia l'inizio di una collaborazione importante”.