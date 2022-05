Arcieri Biella si riconfermano ad Alessandria, un'altra medaglia per Sara Pivaro

Nemmeno il caldo fuori stagione ha potuto fermare Sara Pivaro che vince la medaglia del metallo più prestigioso. Giornata no per la compagna di squadra Melissa Lanza che, nonostante il recupero nella seconda serie, non riesce a salire sul podio.