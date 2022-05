Referendum e tesseramento, a Biella buona partecipazione al banchetto di Forza Italia

Nella giornata di sabato si è svolto il banchetto di Forza Italia e Azzurro Donna per la campagna tesseramenti 2022 e per sensibilizzare la cittadinanza sul tema referendario della giustizia.

“Un’occasione per proporre ai cittadini – spiega il coordinatore provinciale Alberto Fenoglio - l’adesione per Forza Italia, certezza della tradizione liberale e cattolica nel panorama politico. È stata buona la partecipazione a conferma di una una crescita del partito. Ricordiamo inoltre che per chi volesse aderire o contattarci che la sede in via Duomo 6 è aperta tutti i lunedì dalle 19 alle 20. Siamo presenti su Facebook e la nostra mail è forzaitaliabiella@gmail.com”.