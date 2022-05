Il conflitto Russia e Ucraina, al centro di una serata di Fdi, FOTO

Venerdì 13 maggio presso il Museo del Territorio, Fratelli D’Italia ha tenuto una conferenza dal titolo “RUSSIA E UCRAINA NELLA GEOPOLITICA MONDIALE”. Sono intervenuti l’On.le Andrea Delmastro delle Vedove, capogruppo di Fdi in Commissione Esteri e Francesco Galietti, analista geopolitico di Policy Sonar, ha moderato Antonio Rapisarda, prestigiosa firma del quotidiano nazionale “Libero”.

È stata una occasione per approfondire non solo e non tanto le ragioni del conflitto, quanto e soprattutto le conseguenze economiche e geopolitiche. Gli scenari post conflitto, qualunque sia l’esito, segneranno irreversibilmente le nostre economie e le nostre vite. Il tema coinvolge politiche di autonomia energetica, autonomia alimentare, flussi migratori provenienti anche dal continente africano per via della mancanza di approvvigionamento alimentare dai granai di Europa, nuovo disaccoppiamento delle economie globali, nuovi rapporti con l’est europeo. Una serata di approfondimento per conoscere le sfide del futuro.