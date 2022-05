Il maggio dei libri, la lettura è di casa a Vigliano Biellese

Anche quest’anno la biblioteca comunale di Vigliano Biellese aderisce alla campagna nazionale “Il maggio dei libri” ideata dal Centro per il Libro e la Lettura e dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali. L'iniziativa è nata nel 2011 con l'obiettivo di sottolineare il valore sociale dei libri e portare la lettura anche in contesti diversi da quelli tradizionali, per intercettare coloro che solitamente non leggono ma che possono essere incuriositi se stimolati nel modo giusto.

Diversi gli appuntamenti pensati per questo mese, sia per grandi che per piccoli. Questo il programma di “Lezioni di Letteratura con sommo divertimento”.

Martedì 17 ore 17:30: "Cent'anni di solitudine" di Gabriel García Márquez- a cura di Umberto Bolzon- introduce Elena Ottino;

Martedì 24 ore 17:30: "Il ritratto di Dorian Gray" di Oscar Wilde- a cura di Umberto Bolzon-introduce Donatella Poggi;

Martedì 31 ore 17:30: "Paolo e Francesca" di Dante Alighieri e "L'Addio, monti" di Alessandro Manzoni a cura di Giacomo Fileppo.

E per i più piccoli... Leggiamo insieme un'altra storia?

Venerdì 20 ore 16:45: Letture per bambini da 0 a 5 anni a cura di Maria Adele Magliola, Margherita Avanzi;

Venerdì 27 ore 16:45: Letture per bambini da 6 a 8 anni a cura di Bianca Battistello, Mariella Merlanti.

Per informazioni e prenotazioni: scrivere a biblioteca@vigliano.info oppure telefonare allo 015 811887 da martedì a venerdì dalle 14:30 alle 18:00.