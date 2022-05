Il film sul Manto della Misericordia per la V° Incoronazione sarà proiettato a Oropa

Venerdì 27 maggio 2022 alle ore 21, il film “Il Manto della Misericordia per la V Centenaria Incoronazione della Madonna di Oropa”, scritto e diretto da Manuele Cecconello, sarà proiettato alla presenza del regista nella Sala Convegni del Santuario di Oropa.

Il film, prodotto da Rotary Biella, Vallemosso, Viverone Lago, Distretto 2031 e Prospettiva Nevskij, con la partecipazione straordinaria di Lucilla Giagnoni, documenta l’eccezionale opera di confezione del Manto della Misericordia, realizzato con migliaia di pezzi di stoffa donati dai fedeli per l’Incoronazione della Madonna di Oropa. «Siamo lieti di annunciare la prima proiezione pubblica del film a Oropa, celebrando così la chiusura del mese mariano, dopo la prima visione su TV2000 lo scorso 1 maggio – commenta il rettore don Michele Berchi - Il regista Manuele Cecconello ha restituito con delicatezza e sensibilità il significato profondo del Manto che unisce la storia di migliaia di persone che si sono affidate alla protezione della Madonna di Oropa; ci auguriamo che tanti fra coloro che hanno donato un pezzo di stoffa possano vedere il film a Oropa, ritrovandosi così insieme nella casa della Madonna».

Tra il 2018 e il 2019, migliaia di persone di ogni origine e da ogni latitudine hanno consegnato al Santuario di Oropa un frammento di tessuto loro appartenuto e in vario modo significativo per la loro vita, con l’intento di affidarlo alla protezione della Vergine Bruna. I 15.000 ritagli di stoffa raccolti sono stati cuciti insieme dalle monache di clausura dell’Abbazia benedettina Mater Ecclesiae di Orta-San Giulio e da un gruppo di volontarie biellesi in un patchwork lungo circa 25 metri che è andato a cingere, insieme alla corona, la statua della Madonna Nera in occasione della sua Quinta Centenaria Incoronazione domenica 29 agosto 2021. Un mosaico vivente di preghiere, affidamenti, domande di grazia: il “Manto della Misericordia” – così è stato battezzato in onore dell’iconografia pittorica della “Madonna della Misericordia”.

È proprio la verità di questi sentimenti la qualità che distingue ed eleva il Manto ad una dimensione universale, degna di amalgamare l’umana vicenda in una complessità significante che compendia la storica occorrenza della Va Incoronazione per volgere ad un simbolismo autonomo di iconica eloquenza. Il film documentario sul Manto della Misericordia prende origine da una prima e originale evidenza: lo straordinario concorso popolare nel porsi “sotto la protezione” della Madonna. I frammenti di tessuti che sono stati raccolti insieme ai testi di dedica che li accompagnavano, rappresentano il coro unanime di un popolo che è alla vibrante ricerca di un contatto con il Trascendente attraverso una esposizione di radicale umiltà e condivisione.

Realizzato anche grazie a eccezionali riprese fatte durante il lockdown dalle monache di Orta, il film racconta la genesi e il significato di quest’opera unica, dando voce agli artefici dell’Incoronazione e – attraverso l’interpretazione di Lucilla Giagnoni – anche ai fedeli che hanno conferito i lacerti di stoffa.

Il Manto – moderno ex-voto al centro di arte e fede – è il risultato di una reazione sociale che, attraverso la “via femminile” dello sguardo mariano fatto di cura e dolcezza, inneggia alla ricostruzione di un cammino identitario comune. Dall’umiltà dei frammenti confluiti dentro al Manto alla ricchezza di un nuovo “tessuto” sociale che, come e più dei mosaici artistici, deve la sua intelligibilità ad una visione complessiva e la sua natura ad ogni vita contenuta in ciascun frammento.

Proiezione gratuita, prenotazione obbligatoria sul sito www.santuariodioropa.it