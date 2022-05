Biella per l'Ucraina, presentato lo spettacolo teatrale benefico

Sarà venerdì 20 maggio la data in cui andrà in scena lo spettacolo teatrale “Biella per l’Ucraina”, ospitato al teatro sociale Villani e in partenza alle ore 21. Nato da un’idea di Andrea Monteleone e Greta Volmi, la rappresentazione presentata oggi, lunedì 16 maggio, presso il Municipio di Biella, racconterà di una notte insonne in cui due personaggi, "Uomo" e "Futura", si interrogano sulla vita, dalle piccole cose quotidiane ai grandi eventi che coinvolgono tutti: “L’obiettivo – racconta Monteleone – oltre a dare supporto all’Ucraina tramite una raccolta fondi, è anche di creare un momento di socialità, svago ed inclusione”.



Lo spettacolo, terminata la sua stesura, è stato presentato a Massimiliano Gaggino, assessore con delega alla cultura, eventi e manifestazioni che si è lanciato con entusiasmo nel progetto insieme a Isabella Scaramuzzi, assessore con delega alle politiche sociali e all’associazione “Le Boutique Solidali” che si è sempre occupata in prima persone degli aiuti all’Ucraina, sin da quando la guerra è scoppiata. Come testimonia Annalisa Zanni, rappresentante dell’associazione: “Sono casi come questo che dimostrano che a Biella è possibile fare rete ed ottenere risultati considerevoli”.



Tutti i fondi che verranno raccolti durante la serata (si può anche inviare un’offerta all’associazione di promozione Sociale le Boutique Solidali. Iban: IT18-C-05034-22300-000000010924) saranno destinati all'acquisto di bene primari. Ingresso libero. Info e prenotazioni al numero 324-6072652.