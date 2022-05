4 Stones in concerto al Biella Jazz Club

Grande appuntamento per martedì 17 maggio al Biella Jazz Club alle ore 21,30 con 4 Stones. Alex Battini de Barreiro alla batteria, Tonino De Sensi al basso, Luciano Zadro alla chitarra e Gabriele Comeglio al sax. 4-STONES è un quartetto formato da quattro musicisti veterani e navigati: quattro professionisti che vantano collaborazioni prestigiose con Grandi Artisti Italiani ed Internazionali, in ambito Discografico, Radiotelevisivo e Live.

La musica proposta non si può definire con un etichetta stilistica precisa, poiché questo sarebbe riduttivo, ma sono presenti influenze e atmosfere che spaziano dalla World-Music al Funk, come anche dal Jazz al Latin, ma con Arrangiamenti e sonorità assolutamente di grande raffinatezza, pur mantenendo un’energia intensa che rende lo Spettacolo e il Concerto assolutamente di grande pregio. Lo spessore artistico dei musicisti rende questo appuntamento imperdibile.

Grande attesa per l'evento speciale di sabato 21 maggio con il duo John Patitucci al basso e Joey Calderazzo al pianoforte, ci sono ancora biglietti disponibili per il concerto più importante della stagione numero cinquantacinque per il Jazz Club Biellese.

Info biglietti info@biellajazzclub.com