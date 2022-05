Un grave incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, lunedì 16 maggio, in via Porzio Giovanola nella periferia occidentale di Novara.

Per cause ancora in fase di accertamento una moto e un’auto si sono scontrate, ad avere la peggio il motociclista che è stato trasportato al Pronto soccorso dell’Ospedale Maggiore di Novara da un equipaggio del 118. Sul posto le Forze dell’Ordine per i rilievi del caso.