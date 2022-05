Pray: Frontale tra due auto, anche una bambina su uno dei due mezzi FOTO

Probabilmente l'improvviso acquazzone ha messo in difficoltà due automezzi che marciavano in senso inverso ed hanno impattato tra di loro frontalmente all'altezza della curva della Fabbrica della Ruota a Pray.

Alla guida di una Audi A1 una donna che trasportava una bambina e sulla Croma un uomo, tutti è tre presi in carico dai sanitari del 118 e, apparentemente in condizioni discrete. I Vigili del Fuoco, sul posto, hanno prestato assistenza e messo in sicurezza lo scenario per permettere ai soccorritori di operare e ai Carabinieri di effettuare i rilievi per determinare responsabilità ed esatta dinamica.

La strada è rimasta chiusa al traffico fino al completamento delle procedure.