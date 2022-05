A fuoco tre abitazioni di Pettinengo, i residenti vedono le fiamme e lanciano l'allarme FOTO e VIDEO

Lunedì nero per il Biellese. Un altro incendio ha tenuto col fiato sospeso alcuni residenti di Pettinengo: stando alle informazioni raccolte, tre abitazioni sarebbero state avvolte dalle fiamme per cause ancora da accertare nella zona di San Francesco. L'allarme è stato lanciato poco prima delle 14 di oggi, 16 maggio.

Sul posto, oltre ai Carabinieri, anche diversi mezzi dei Vigili del Fuoco di Biella, Cossato e Ponzone per le operazioni di spegnimento che si stanno rilevando più complesse del previsto. Al momento, non è noto se le case fossero disabitate o meno ma i danni sarebbero piuttosto ingenti.