Non Sei Sola, rinnovato il consiglio direttivo: Ilaria Sala confermata alla presidenza

In questi giorni l'assemblea dell'associazione Non Sei Sola si è riunita per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno 2021 e l'illustrazione dell'attività svolta durante l'anno, ancora caratterizzato dai problemi legati alla pandemia ma sempre ricco di iniziative e progetti a sostegno delle donne vittime di violenza e dei loro figli. L'assemblea ha anche nominato il direttivo, decidendo di ampliare a nove il numero delle componenti. Ciò ha permesso l'ingresso nel consiglio direttivo di Donatella Liviero e dell'avv. Luisa Ronco, socie di lunga data dell'associazione Non Sei Sola e molte attive nei progetti contro la violenza di genere.

Il Consiglio Direttivo, formato oltre che da Ronco e Liviero, anche dalle avvocate Alessandra Pizzarelli, Nicoletta Verardo ed Erika Vallera oltre a Flaviana Desogus e Adriana Smaniotto ha poi confermato la Presidenza dell'avvocata Ilaria Sala. Ad affiancare la presidente Sala in questo nuovo mandato sarà Maria Laura Colmegna, pedagogista ed esperta nella progettazione bandi e già vicepresidente dell'associazione.