Cossato, due incontri sulla figura dello scrittore asceta Ramon Panikkar

Nel mese di maggio saranno due le serate dedicate alla figura di Ramon Panikkar, professore di religione, scrittore di oltre 60 libri e oltre 100 articoli ed asceta scomparso nel 2010, organizzate da “Una chiesa a più voci”. La prima, in programma per lunedì 16 maggio alle ore 21, sul tema dell’innocenza mentre la seconda, in programma per lunedì 23 maggio alle ore 21, sarà incentrata sulla figura del monaco.



Sarà possibile partecipare ai due incontri in presenza, alla parrocchia di San Defendente a Cossato, in via Monte Grappa 1, oppure in diretta streaming sulla piattaforma Zoom con link dal sito https://www.unachiesaapiuvoci.it/. Infine, la serata sarà trasmetta anche sul canale YouTube https://www.youtube.com/channel/UC3eu1KU8YhbUzmir4AjJDbg.