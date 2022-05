Cambiamenti climatici, il professor Paschetto incontra le terze di Andorno, Pralungo e Tollegno

Le classi terze della scuola media di Andorno (in presenza), Pralungo e Tollegno (a distanza) hanno chiacchierato nei giorni scorsi con il professor Paschetto che ha stimolato i ragazzi in vista dell'incontro con il climatologo Luca Mercalli.

Si è discusso di cambiamenti climatici e delle problematiche ad esse connesse, in parte trascurate a causa della pandemia e della guerra. E' emerso che le riflessioni non devono essere viste solamente in un'ottica futura, ma soprattutto presente incoraggiando buone pratiche che possono riguardare il consumo dei prodotti locali, l'utilizzo di mezzi di trasporto meno inquinanti e la valorizzazione di fonti alternative (pale eoliche, pannelli solari, energia geotermica). Con i ragazzi si è riflettuto sul fatto che i cellulari sono una miniera di elementi preziosi e rari che possono essere riutilizzati.