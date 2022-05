Bel gesto per la scuola dell'Infanzia di Cerrione

Leo Borsetti e Paolo Gaida, responsabili dei gruppi cacciatori Federazione Italiana della caccia e di Enalcaccia, si sono recati nei giorni scorsi presso la scuola dell'Infanzia di Cerrione per donare alle maestre una cifra pari a 300 euro.

“Soldi che si trovavano in banca dal 1996, residui di una competizione fatta in quegli anni – spiega il sindaco Anna Maria Zerbola - Il conto è stato chiuso e la somma donata per l'acquisto di tavolini da usare durante le lezioni all'aperto”. Il gesto ha trovato i ringraziamenti dei docenti e del primo cittadino, insieme a tanti sorrisi dai fanciulli.