Sciopero di 24 ore per sanità, scuola e trasporti, ecco quando

Venerdì nero venerdì 20 maggio, per chi vorrà mettersi in viaggio. Come riportato sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ci sarà un’agitazione generale di tutti i settori, pubblici e privati. A fermarsi saranno: treni, bus, tram, aerei e traghetti per circa 24 ore. E non solo. Ne danno notizia anche le scuole e la sanità.

In particolare, Asl Biella informa che e i Sindacati CUB, SGB, USIUNIONE SINDACALE ITALIANA fondata nel 1912, USI-CIT, COBAS CONFEDERAZIONE, CIB UNICOBAS, SI COBAS, AL COBAS, CUB PI, SGC SINDACATO GENERALE di CLASSE e SLAIPROLCOBAS hanno proclamato lo sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati dalle ore 00,01 alle ore 23,59 del 20 maggio 2022 compreso il primo turno montante per i turnisti. Allo sciopero hanno aderito CUB SANITA’, CUB SUR, FISI, SBM, SINDACATI ADERENTI ALLA CONFEDERAZIONE U.S.I. fondata nel 1912, USB, USI EDUCAZIONE. "Si rende noto, pertanto - scrive Asl Biella in un comunicato - che nella suddetta giornata potrebbero non essere garantite, presso l'ASL BI di Biella, le prestazioni che non rivestono carattere di urgenza".