Caffè del Benessere al Favaro, si parla dei disturbi di deambulazione e cadute degli anziani

Giovedì 19 maggio, dalle 15 alle 17, Caffè del Benessere al Favaro, presso il salone della Cooperativa in via Santuario d'Oropa 376. Relatore il geriatra Bernardino Debernardi che ha parlato di "Disturbi della deambulazione e cadute degli anziani", tema importante in quanto la compromissione della possibilità di camminare in modo autonomo e le cadute peggiorano non solo la qualità di vita delle persone più anziane ma sono anche una delle principali cause di perdita della loro autosufficienza.

Uno spazio è stato dedicato alla prevenzione delle stesse, al miglioramento dell'equilibrio anche con riferimenti all'esercizio fisico all'esterno o in casa. La prevenzione delle cadute non riguarda solo la persona anziana ma anche l'ambiente in cui vive. I Caffè del Benessere sono organizzati dall'Associazione ANZITUTTO che si avvale della fattiva collaborazione di Associazione Soggiorno Anziani Favaro, Auser Biella, Cooperativa del Favaro Fondazione Biblioteca Biomedica Biellese 3Bi, CTV - Centro Territoriale Volontariato Vercelli Biella. Al termine della relazione, dopo eventuale discussione col pubblico, il tradizionale Caffè.