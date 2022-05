Tennistavolo Vigliano, ko nel derby ma vince il campionato

Grande risultato per Tennistavolo Vigliano che si laurea campione del campionato. Venerdì 13 maggio i giallorossi sono scesi in campo nella trasferta di Cossato contro la Cedas Verrone: la sfida metteva in palio la vittoria della stagione, con il Vigliano avanti di due punti in classifica e con lo scontro diretto a favore, col risultato finale di 5 a 3. Padroni di casa in campo con Bianchetto, Furno e il forte mancino Pronesti. Il Vigliano, invece con capitan Alessio Boggiani, Emanuele Gritti, Lorenzo Bortolotto, guidati dall'allenatore Adrian Panaite.

“La partita è stata combattutissima e il tifo è stato davvero incessante soprattutto nella nostra panchina – spiega Panaite - Sicuramente una gara al cardiopalma ma riusciamo ad aggiudicarci 4 punti che regalano alla nostra formazione il primato in classifica, in virtù del 5 a 3 dell'andata per la classifica negli scontri diretti. L' ultimo incontro serve infatti per la statistica, con il Cedas che si aggiudica l’incontro per 5 a 4. Mai sconfitta fu più dolce perché permette al Vigliano di vincere il campionato. Un ringraziamento speciale a tutti quelli che ci hanno seguiti, ai nostri compagni di squadra, alle nostre gentil consorti sempre in prima fila e ai nostri sponsor che hanno creduto in noi fin dall'inizio. L' appuntamento ora è per la fine di settembre, quando conosceremo i nostri avversari nel campionato di D1”.