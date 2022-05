Biellese sconfitta ai playoff: Cossato e Ceversama in lotta nei primi posti, giornata nera per la 2° Categoria (foto di repertorio)

La Biellese fallisce l’appuntamento col destino: nel primo turno dei playoff di Eccellenza, i lanieri escono sconfitti ai tempi supplementari. Al Pozzo passa di misura, col risultato di 3 a 2, l’Accademia Borgomanero che accede alla fase successiva. In Promozione il Città di Cossato si regala tre punti molto importanti nella stracittadina con la Chiavazzese: ora la vetta del girone è ad una sola lunghezza. Il Vigliano, invece, strappa un buon punto al Comunale con la Juve Domo.

In Prima Categoria, complice il 2-0 ai danni del Gattinara, il Ceversama aggancia la vetta della classifica, a pari punti con Pontestura. Roboante poker per il Ponderano nel derby con Valdilana Biogliese mentre la Valle Cervo esce sconfitta dal fortino della Vischese. Infine, in Seconda, giornata nera per le compagini biellesi, uscite tutte sconfitte dai rispettivi impegni in campionato.