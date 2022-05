Sanità, Pichetto: “Farmacia ottimo modello di impresa, tra i settori trainanti dopo pandemia”

La farmacia e i farmacisti rappresentano un ottimo modello di impresa e uno dei settori trainanti del recupero dell’Italia dopo la pandemia. Lo dichiara il viceministro allo Sviluppo Economico, Gilberto Pichetto, intervenendo al dibattito “riorganizzazione della sanità territoriale: il ruolo del farmacista e della farmacia nell’assistenza di prossimità”, organizzato da Cosmofarma.

"La capacità della farmacia e dei farmacisti di evolversi continuamente - ha precisato Pichetto - ha reso i presidi di prossimità non solo luoghi specifici e privilegiati di erogazione dei farmaci, ma anche centri socio sanitario polifunzionali di prestazioni al servizio della comunità. Un cambiamento epocale che si è reso possibile grazie soprattutto al forte investimento sul piano culturale e quindi formativo di tutta la categoria. E' un settore estremamente vivace e in costante cambiamento a cui va il mio plauso per aver saputo cogliere le sfide recenti, con senso di responsabilità, impegno e fiducia".