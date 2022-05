Pella: "Congratulazioni a Licia Ronzulli, energia ed esperienza al servizio del nostro partito"

“Congratulazioni alla Senatrice Licia Ronzulli, nuovo commissario di Forza Italia per la Regione Lombardia. Con la sua energia ed esperienza saprà dare più forza al nostro partito e al centrodestra nella regione dove é nato. Continueremo a collaborare, come abbiamo fatto finora, per dare più forza e autonomia ai Comuni italiani, che sono il cuore della democrazia italiana e nella sola Lombardia oltre 1.500”. Lo dichiara, in una nota stampa il capogruppo della Commissione Bilancio per Forza Italia Roberto Pella.