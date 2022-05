Mare Mosso si presenta ai cittadini

Mare Mosso si presenterà al pubblico venerdì 3 giugno alle 20.30 presso il salone Parrocchiale di Mosso a Valdilana, a 3 mesi dalla sua costituzione il movimento di cui è portavoce Enrico Frandino.

"Sono emozionato e felice- spiega il portavoce Enrico Frandino - un passaggio importante sta per avvenire nella vita del nostro gruppo civico, un passaggio previsto fin dalla sua nascita: non siamo carbonari, non vogliamo nasconderci e fare solo protesta. Siamo un gruppo umilmente vocato all'ascolto e alla partecipazione, si apre una nuova pagina importante! Quella dell'ascolto delle esigenze e delle proposte dei cittadini di Mosso che vorranno condividere le nostre idee".

La serata sarà un momento di riflessione e di confronto.