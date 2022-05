I Vigili del Fuoco recuperano un cane e il suo padrone al Laux

Ieri un cane da caccia è scappato sulle alture attorno al Lago del Laux ad Usseaux ed è stato recuperato stamattina assieme al padrone che era andato a cercarlo nella notte.

L’animale, di una famiglia di Genova, è fuggito probabilmente per inseguire dei caprioli. Per ritrovarlo era stato chiesto già ieri l’intervento dell’elicottero, che però non era riuscito a vederlo nella boscaglia. Allora è venuto su il figlio della coppia, che, verso mezzanotte, si è messo alla ricerca del cane, trovandolo a pochi passi da un dirupo. La terra, però, franava, e il ragazzo ha chiamato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti due squadre dei Vigili del Fuoco di Pinerolo, una di Fenestrelle e il Sas di Torino, ma è stato nuovamente necessario l’impiego dell’elicottero per recuperarli, perché la zona era impervia, con cenge e dirupi, e, malgrado il contatto telefonico, per i soccorritori non è stato facile raggiungerli e risalire la montagna, dopo averli messi in salvo. L’intervento si è chiuso verso le otto e mezza.