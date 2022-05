Altri tre interventi in montagna per il Soccorso Alpino, malore per un escursionista al Col d'Armoine (foto di repertorio)

Il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese ha effettuato oggi 3 interventi in Provincia di Cuneo. Il primo intorno alle 11.30 nella zona della Testa di Tablasses, comune di Valdieri, per un alpinista che si è procurato una frattura con lussazione a un dito in discesa dalla montagna. Sul posto è stata inviato il Servizio Regionale di Elisoccorso con il tecnico del Soccorso Alpino che ha effettuato il recupero dell'infortunato, in seguito ricoverato in ospedale.

Il secondo intervento intorno alle 14 nel Vallone di Rio Sotto Crosa, comune di Frabosa Soprana, per una mtbiker con una sospetta frattura al bacino causata da una caduta. Sul posto sono intervenute le squadre a terra del Soccorso Alpino e il Servizio Regionale di Elisoccorso che ha ospedalizzato la donna con un codice giallo.

Il terzo intervento si è svolto nella zona del Col d'Armoine, comune di Crissolo, per un escursionista con un malore. Al momento della chiamata, verso le 14, le condizioni meteo non consentivano l'invio dell'elisoccorso a causa di un temporale in corso, per cui sono partite le squadre a terra dalla Valle Po e dalla Val Pellice. Mezz'ora dopo, le condizioni sono migliorate e hanno consentito all'eliambulanza di recuperare l'infortunato e di portarlo in ospedale con un codice verde.