Incidente tra tre auto a Mottalciata

Sarà da accertare la dinamica dell’incidente stradale che ha visto coinvolte tre autovetture nel pomeriggio di ieri, 14 maggio, a Mottalciata. Non sono rimasti feriti i tre conducenti: un 73enne di Cossato, un 79enne residente in paese e un uomo di 79 anni di Biella. Sul posto i Carabinieri per gli accertamenti di rito.