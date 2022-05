Non ci sarebbero feriti nell’incidente stradale, avvenuto intorno alle 19 di ieri, 14 maggio, a Pollone, lungo la via Burcina. Stando alle ricostruzioni del caso, un’auto sarebbe finita contro il garage di un’abitazione per evitare un cane, spuntato all’improvviso in mezzo alla strada.

Il conducente di circa 49 anni non avrebbe riportato conseguenze gravi. Sul posto i Carabinieri per i rilievi del caso che stabiliranno l’esatta dinamica dell’accaduto.