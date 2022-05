A fuoco il tetto della chiesa di Mottalciata, residenti vedono la colonna di fumo e lanciano l'allarme

Brusco risveglio per la comunità di Mottalciata. Per cause da accertare ha preso fuoco il tetto della chiesa parrocchiale della Beata Vergine del Carmine: un’alta colonna di fumo, ben visibile a diversi chilometri di distanza, ha allarmato i residenti del paese che hanno subito lanciato l’allarme.

Sul posto, oltre al sindaco e ai Carabinieri, si sono portati anche diversi mezzi dei Vigili del Fuoco per le operazioni di spegnimento, bonifica e messa in sicurezza dell’edificio. Non si conosce al momento l’ammontare effettivo dei danni subiti. La santa messa, in programma questa mattina, 15 maggio, avrà luogo lo stesso, in piena sicurezza.