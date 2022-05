Leo Club Italia, un biellese alla vicepresidenza nazionale

Tra giovedì 28 aprile e domenica 1° maggio, si è tenuta a Montecatini Terme (PT) la XXVI Conferenza Multidistrettuale del Leo Club Italia.

Al Nazionale si è deciso innanzitutto il nuovo TON, Tema Operativo Nazionale comune di tutti Leo Club italiani, che sarà in vigore per i prossimi tre anni e riguarderà l’acquisto di moderni bastoni elettronici dotati di specifici sensori per il miglioramento delle condizioni di vita di non vedenti e ipovedenti.

Sempre a Montecatini si sono inoltre svolte le elezioni delle future guide dei Leo italiani: siamo a dir poco orgogliosi di informare, in questo senso, che alla carica di Vicepresidente Nazionale è stato eletto proprio un biellese, l’esperto Socio Riccardo Leonesi.

Dopo aver fatto davvero tantissimo nel Leo Club Biella e nel Distretto Leo 108 Ia1 (ente “regionale”, Alto Piemonte e Valle d’Aosta), per Riccardo si preannuncia un percorso di ulteriore crescita e di responsabilità, che così commenta: “Da sempre innamorato del Biellese, non scomparirò, ci sarò sempre per la mia città e per il mio Club, ma ora dovrò pensare tanto anche al bene dell’intero movimento Leo italiano, per fornire a sempre più ragazzi un percorso di crescita e consapevolezza personale che credo irrinunciabili e per diffondere il valore dell’importanza del sociale e del servizio ai giovani di tutto il paese”.