Valdilana, inaugurati gli Orti a Cassoni assieme alla Libreria al Parco Reda

Giornata indimenticabile per gli amici del Parco Reda di Valdilana. Nella giornata di ieri, 14 maggio, si sono tenute le cerimonie di inaugurazione degli Orti a Cassoni e la Libreria del Parco, alla presenza di famiglie, dirigenti scolastici, insegnanti, alunni, soci e guide di realtà come Inner Wheel e Rotary, senza dimenticare i tanti volontari e il sindaco Mario Carli.

“Questo è un nuovo risultato della cooperazione entusiasta e sinergica di più enti, che hanno creduto e credono in questo luogo, il Parco Reda, e queste opere ne sono prova concreta e tangibile – spiegano gli Amici del Parco Reda in un post su Facebook - Investire sul territorio, renderlo fruibile e accogliente per le persone che vogliono coglierne l’essenza, ma soprattutto per i nostri bambini e ragazzi, proponendo strumenti attrattivi e di sviluppo sociale, deve essere interesse primario per ognuno di noi! E' stata una mattinata ricca di emozioni, perchè passo dopo passo vediamo che il nostro progetto va avanti e si sviluppa in continuazione, tessendo nuove collaborazioni e legami. Celebriamo questa vittoria, che non deve essere per pochi, ma condivisa a molti, e soprattutto noi dobbiamo esserne tramite. Grazie per esserci stati e, speriamo, per accompagnarci sempre in questo percorso di innovazione e di architettura di comunità”.