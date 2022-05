Una via al Villaggio La Marmora dedicata a don Piero Gibello, Biella rende onore al suo parroco (foto di A. Bozzonetti per newsbiella.it)

Biella e il quartiere del Villaggio La Marmora rendono onore a don Piero Gibello, indimenticabile parroco della comunità biellese. Questa mattina, 15 maggio, si è tenuta la cerimonia di intitolazione dell’ex via Graglia alla sua memoria. Al termine della santa messa, alcuni allievi del Liceo Sella hanno illustrato la mostra itinerante delle foto scattate e affisse negli angoli più suggestivi del rione.

Dopo che il corteo dei partecipanti ha percorso l’intera via, ha avuto luogo lo scoprimento (e la successiva benedizione) della targa dedicata al parroco. Presenti molte famiglie, amministratori e autorità pubbliche.

A ricordare la figura di don Gibello l’assessore del comune di Biella Isabella Scaramuzzi: “Sono cresciuta in questi luoghi e ho trascorso la mia giovinezza: l’oratorio, la chiesa erano luoghi di preghiera e di incontro per i giovani. Molte volte ho pensato a don Gibello in questi anni: gli dico grazie per quello che mi ha insegnato. Le sue lezioni vivono ancora oggi e sono presenti in tutti noi”.