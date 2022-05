Cambiamenti climatici, pieno di pubblico per Mercalli e Paschetto FOTO

Pieno di pubblico a Sagliano Micca per Mercalli e Paschetto - Foto Mauro Benedetti

Salone polivalente “Luigi Varnero” di Sagliano Micca gremito di pubblico nella serata di venerdì 13 maggio.

A catturare l'attenzione dei presenti per un'ora e mezza il noto climatologo e divulgatore scientifico Luca Mercalli ed il professor Giuseppe Paschetto, formatore di outdoor education ed esponente del Movimento 5 Stelle.

Tema della serata "Cambiamenti climatici l'urgenza di agire", che Mercalli e Paschetto hanno affrontato parlando, anche attraverso le esperienze personali, di ambiente e delle buone tecniche per preservarlo, di abbassamento dei ghiacciai e delle iniziative che andrebbero messe in atto per diminuire l'effetto serra.