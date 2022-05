Biella, in Duomo messa solenne per la professione religiosa di suor Agata

Giornata di festa a Biella: ieri mattina, in Duomo, si è svolta la professione religiosa di suor Agata dell’Epifania, arrivata direttamente dal Kenya e sorella carmelitana del monastero Mater Carmeli di Chiavazza.

A presiedere la messa solenne il vescovo Roberto Farinella, che sul proprio profilo Facebook ha così commentato: “Nel giorno bello in cui la nostra Suor Agata emette la sua Professione Religiosa, ci siamo riuniti per pregare insieme, dando espressione al nostro affetto, alla nostra gioia, alla nostra gratitudine al Signore. Tutto questo lo viviamo rimanendo in ascolto del Signore che ci parla e che oggi ci invita, ancora una volta, a custodire nel cuore la Sua Parola di salvezza e di amore. L’invito, certamente, riguarda anzitutto suor Agata, ma quello stesso invito riguarda alla fine anche noi. Quando si raggiunge una meta importante della vita, viene spontaneo guardarsi indietro per osservare il percorso fatto. La vicenda dell’apostolo San Mattia che celebriamo nella liturgia ci aiuta a guardare alle vicende della vita religiosa, scoprendovi ancora una volta il segno fedele della Provvidenza di Dio, le tracce di un amore senza misura che tutto ha abitato e condotto. Solo il silenzio è capace di dare forma ai sentimenti di un cuore che trabocca di gratitudine e felicità. Come per l’apostolo, anche suor Agata è stata scelta e chiamata a aderire all’Amore di Dio. Affidiamo, con affetto grande, alla SS. Vergine, la nostra Regina di Oropa, la professione religiosa di suor Agata. Sia per lei, per tutta la sua comunità carmelitana e per noi con lei, l’occasione per una contemplazione gioiosa e stupita della propria vocazione, per uno sguardo volto al passato colmo di gratitudine, per un nuovo inizio del cammino con il cuore proteso nell’amore. In tutto benediciamo il Signore”.