Studenti e insegnanti a Oropa per lezioni di orienteering FOTO

Studenti e insegnanti si sono dati appuntamento a Oropa per le giornata dedicate all’orienteering. Per l'ASD Oropa Outdoor si è trattato di un'attività in più da offrire alle scolaresche di ogni ordine e grado per svolgere attività all'aperto nella stagione autunnale e primaverile. Durante le pause della competizione di orienteering gli alunni si sono cimentati anche nel gioco del Broomball, questa volta però svolto sul campo in erba. Il divertimento e l'agonismo hanno coinvolto i ragazzi e ragazze nello stesso modo di quando lo hanno praticato su ghiaccio.

In più, nel pomeriggio, si è svolto un corso di aggiornamento docenti sull'orienteering in cui i docenti hanno provato il percorso fatto al mattino dai partecipanti. Il corso pratico era l'ultimo di tre interventi per poter apprendere al meglio l'insegnamento di questo bello sport che abbina alle capacità fisiche della corsa anche quelle cognitive legate alla lettura di una mappa e quindi alla ricerca di punti specifici in cui dover passare in modo sequenziale.