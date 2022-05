Incontro a Biella sui “Corridoi universitari”

La Chiesa valdese di Biella in collaborazione con la Caritas diocesana, organizza un incontro per lunedì 16 maggio, alle 20.45, nella Casa dei Popoli di via Novara 4 a Biella, sul progetto dei corridoi universitari.

Titolo della iniziativa: “Il diritto allo studio attraverso percorsi comunitari di inclusione. L’esperienza dei corridoi universitari per persone rifugiate”.Tale progetto riguarda la possibilità per un certo numero di rifugiati di venire in Italia in modo legale e sicuro per proseguire gli studi nelle università italiane.

Intervengono Alice Squillace, responsabile nazionale progetti corridoi umanitari Diaconia valdese e Fabrizio Mosca della Caritas diocesana.

Per maggiori informazioni scrivere al pastore valdese di Biella Marco Gisola, email mgisola@chiesavaldese.org