La troupe di Rai Storia al Santuario di San Giovanni d'Andorno per visitare il Centro di Documentazione dell'Alta Valle Cervo per una puntata di Telemaco in cui si parlerà di Giorgio Bosazza che salvò alcuni prigionieri neozelandesi nascondendoli a Montesinaro durante la Seconda guerra Mondiale.

Al centro hanno intervistato Anna Bosazza e a Montesinaro la figlia di Giorgio, Maria Vittoria Bosazza, che li ha condotti nella casa in cui furono nascosti i prigionieri.