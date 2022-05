Scontro auto-moto a Cossato, centauro di 44 anni al Pronto Soccorso: è in prognosi riservata (foto di repertorio)

Un uomo di 44 anni è rimasto ferito ieri sera, 13 maggio, nell’incidente stradale avvenuto a Cossato. La dinamica è in fase di accertamento ma, a seguito dello scontro tra un’auto e una moto, un centauro è finito a terra ed è stato soccorso dal personale sanitario del 118.

In seguito, è stato trasportato al Pronto Soccorso e, al momento, si troverebbe in prognosi riservata. Indenne, invece, l’altro conducente di 64 anni. Sul posto i Carabinieri per la raccolta dei rilievi del caso.