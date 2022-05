Percorre in auto la Superstrada e scoppia una gomma: attimi di paura per un uomo alla guida (foto di repertorio)

Gli scoppia la gomma dell’auto ed è costretto ad accostare in Superstrada. Ha mantenuto il sangue freddo l’automobilista rimasto coinvolto in una spiacevole disavventura nella giornata di ieri, 13 maggio. In seguito, è stato fortunatamente assistito e soccorso dal personale competente. Presente anche la Polizia.