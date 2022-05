Mucca in difficoltà al Bocchetto Sessera, intervento dei Vigili del Fuoco (foto e video di M. Benedetti per newsbiella.it)

Intervento dei Vigili del Fuoco al Bocchetto Sessera per una mucca in difficoltà lungo i pendii delle vallate biellesi. L’allarme è stato lanciato nel pomeriggio di oggi, 14 maggio.

Una volta sul posto, le squadre hanno provveduto a mettere in sicurezza l’animale. Sul posto anche il veterinario per l’assistenza del caso. Ora, è in arrivo l’elicottero per il pieno recupero del bovino.